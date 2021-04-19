Профсоюзы требуют значительного повышения МРОТ

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Южнокорейские профсоюзы призвали правительство существенно повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2022 год. Как отмечается в заявлении Федерации корейских профсоюзов, опубликованном 20 апреля, повышение минимальной зарплаты крайне необходимо в рамках борьбы с экономическим неравенством, которое усугубилось в условиях пандемии COVID-19. Другое объединение трудящихся, Корейская конфедерация профсоюзов, призывает не только увеличить МРОТ, но и принять дополнительные меры поддержки владельцев малого бизнеса, пострадавших от экономических последствий COVID-19. Профсоюзы выступили с заявлениями в тот день, когда комиссия по минимальной заработной плате провела своё первое заседание по обсуждению МРОТ на 2022 год. Решение должно быть принято до 5 августа. Минимальная заработная плата составляет в этом году 8.720 вон (7,8 доллара) в час – на 1,5% больше по сравнению с предыдущим годом.