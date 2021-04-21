Президент РК выступит на климатическом саммите

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22 апреля президент РК Мун Чжэ Ин выступит на многостороннем саммите по вопросам изменения климата, который проходит в формате видеоконференции. Инициатором саммита является президент США Джо Байден. Как сообщили ранее в администрации южнокорейского президента, на заседании, которое начнётся в 21:00 (по кор.вр.), Мун Чжэ Ин расскажет о борьбе Сеула с изменением климата, познакомит участников саммита с планом достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Он пригласит их принять участие во втором саммите P4G по зелёному росту и устойчивому развитию, который планируется провести в Сеуле в мае. Ожидается, что участие южнокорейского лидера в климатическом саммите даст Сеулу и Вашингтону шанс укрепить партнёрство в борьбе с изменением климата, подтвердить позиции РК как страны-лидера в международной кампании по решению этой проблемы.