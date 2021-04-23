22 апреля в РК выявлено около 800 новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 22 апреля в стране зарегистрированы 797 новых случаев COVID-19. Существенный рост числа инфицированных вызван тем, что в 29% случаев не удаётся выявить источник заражения. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Общее число заболевших составило 117.458. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 3 человека, общее число умерших – 1.811 человек. Коэффициент смертности – 1,54%. С момента начала вакцинации 26 февраля привиты 2.035.549 человек, или 3,91% населения. Две дозы вакцины получили 79.151 человек. По состоянию на утро 13 апреля, зарегистрированы 13.011 случаев осложнений после вакцинации, в том числе, 98,3% в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 53 вакцинированных умерли, но причинно-следственная связь смертей с действием вакцин не установлена. 22 апреля от режима карантина освобождены 612 человек. Общее количество выздоровевших - 107.071 человек. Проходят лечение 8.576 человек.