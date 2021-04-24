Рынок криптовалют требует контроля

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Ситуация на рынке криптовалют требует постоянного контроля, а для того, чтобы лучше реагировать на возникающие проблемы, необходимо тщательно проанализировать ситуацию за рубежом. Об этом заявил 26 апреля Ким Бу Гём, назначенный на должность премьер-министра. Комментируя заявление председателя финансового комитета Ын Сон Су о том, что правительство не может защитить инвесторов в криптовалюты, Ким Бу Гём отметил необходимость «охлаждения» рынка. В настоящее время политики стараются решить вопрос о том, каким образом регулировать сектор криптовалют. Представители правящей Демократической партии Тобуро считают необходимым контролировать рынок и защищать инвесторов. Оппозиционная партия Сила народа разделяет мнение правящего лагеря. Она объявила о формировании рабочей группы для подготовки законодательства о криптовалютных биржах.