Президенты РК и США встретятся 21 мая в Вашингтоне

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Президенты РК и США Мун Чжэ Ин и Джо Байден проведут переговоры в Вашингтоне 21 мая. Об этом сообщил 30 апреля представитель администрации южнокорейского президента Чон Ман Хо, отметив, что решение лидеров двух стран провести личную встречу, несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID-19, демонстрирует важность двустороннего альянса. Ожидается, что в ходе предстоящих переговоров стороны подтвердят крепость альянса и договорятся о дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества между странами и народами. Они проведут углублённое обсуждение вопросов координации усилий для полной денуклеаризации Корейского полуострова и установления прочного мира в регионе,- подчеркнул Чон Ман Хо. В повестке встречи также такие вопросы как сотрудничество в экономике и торговле, совместная борьба с такими глобальными проблемами как изменение климата и пандемия коронавируса. Ранее о предстоящем южнокорейско-американском саммите сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, добавив, что «президент Байден с нетерпением ждёт возможности поприветствовать президента РК Мун Чжэ Ина в Белом доме 21 мая».