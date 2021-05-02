3 мая в РК 541 новый случай COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 3 мая в стране зарегистрирован 541 новый случай COVID-19. Рост числа инфицированных связан с возобновлением работы пунктов тестирования в полном объёме после выходных дней. Примерно в 30% случаев не удаётся выявить источник заражения, и органы здравоохранения прогнозируют дальнейший рост заболеваемости. Общее число заболевших с начала пандемии составило 124.269. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 6 человек, общее число умерших – 1.840 человек. С момента начала вакцинации 26 февраля привиты 3.466.908 человек. По состоянию на утро 3 мая, зарегистрированы 17.485 случаев осложнений после вакцинации, в том числе, 858 за минувшие сутки. 85 вакцинированных умерли, но причинно-следственная связь смертей с действием вакцин не установлена. 3 мая выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 772 человека. Общее количество выздоровевших – 114.128 человек.