Пентагон: КНДР продолжает создавать химическое и биологическое оружие

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КНДР продолжает наращивать свой арсенал ядерного, химического и биологического оружия, что ставит под угрозу международную стабильность и ослабляет глобальный режим нераспространения. Об этом 4 мая сообщила исполняющая обязанности заместителя помощника министра обороны США Дженнифер Уолш в отчёте, представленном подкомитету Палаты представителей Конгресса США по разведке и специальным операциям. Она отметила, что северокорейский арсенал ядерного, химического и биологического оружия представляет угрозу для вооруженных сил США и их союзников и нарушает ряд резолюции Совета Безопасности ООН. «Учитывая вероятность того, что Ким Чон Ын может пойти на применение ОМУ в случае конфликта на Корейском полуострове, южнокорейско-американские объединённые вооружённые силы должны быть готовы к любым непредвиденным обстоятельствам подобного плана», – подчеркнула Дженнифер Уолш.