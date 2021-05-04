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В мире

Главы МИД G7 призвали Пхеньян вернуться к диалогу

Write: 2021-05-06 10:05:48Update: 2021-05-06 10:22:41

Главы МИД G7 призвали Пхеньян вернуться к диалогу

Photo : YONHAP News

«Мы призываем КНДР воздерживаться от провокационных действий и начать дипломатический процесс с целью денуклеаризации. Мы по-прежнему привержены цели полного, поддающегося проверке и необратимого отказа от всего незаконного оружия массового уничтожения в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН». Об этом  говорится в совместном заявлении, опубликованном 5 мая по итогам встречи министров иностранных дел Большой семёрки (G7) в Лондоне. «Очень важно, чтобы санкции, направленные против незаконной разработки оружия КНДР, оставались в силе, пока существуют её ядерные и ракетные программы», - говорится в заявлении. Министры отметили важность мирного урегулирования напряжённости на Корейском полуострове и призвали Пхеньян возобновить межкорейский диалог. Они заявили также о своей поддержке усилий США по денуклеаризации Корейского полуострова, выразили обеспокоенность нарушениями прав человека и нестабильной гуманитарной ситуацией в Северной Корее. В лондонской встрече приняли участие главы внешнеполитических ведомств  стран Большой семёрки, а также РК, Индии, Австралии и Брунея. 
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