Число новых случаев COVID-19 сократилось из-за уменьшения количества тестов

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 5 мая в стране зарегистрированы 574 новых случая COVID-19. Сокращение числа инфицированных связано с уменьшением количества тестов на вирус в День детей, который отмечался 5 мая. Общее число заболевших с начала пандемии составило 125.519. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 4 человека, общее число умерших – 1.851 человек. Органы здравоохранения обеспокоены ростом числа заражений новыми вариантами вируса, ускоряя вакцинацию населения. 6 мая началась запись на прививки вакциной AstraZeneca людей в возрасте от 70 до 74 лет, которая продлится по 3 июня. С момента начала вакцинации 26 февраля привиты 3.560.324 человека. По состоянию на утро 6 мая, зарегистрированы 18.260 случаев осложнений после вакцинации, в том числе, 150 за минувшие сутки. 88 вакцинированных умерли, но причинно-следственная связь смертей с действием вакцин не установлена. 5 мая выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 547 человек. Общее количество выздоровевших – 115.491 человек.