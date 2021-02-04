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Лидеры РК, США и Японии планируют встретиться в рамках саммита Большой семёрки, который пройдёт с 11 по 13 июня в Корнуолле на юго-западе Великобритании. Об этом сообщило 15 мая японское агентство Киодо цусин со ссылкой на источники, близкие к правительствам трёх стран. По их данным, завершается согласование повестки и других деталей трёхстороннего саммита, который станет первой подобной встречей с сентября 2017 года. Тогда президент РК Мун Чжэ Ин, глава США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретились в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Большая семёрка включает США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Италию, Японию и Европейский Союз. В качестве гостей на предстоящий саммит приглашены РК, Австралия и Индия. РК была приглашена также для участия в прошлогоднем саммите, который должен был пройти в США, но он не состоялся из-за пандемии COVID-19.