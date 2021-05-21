В Вашингтоне состоялся саммит РК и США

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В Вашингтоне состоялась первая встреча президента РК Мун Чжэ Ина и его американского коллеги Джо Байдена. Переговоры состоялись 21 мая по местному времени и длились 171 минуту. Лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов, включая сотрудничество по северокорейской проблеме, борьбу с пандемией COVID-19, взаимодействие в новых отраслях, руководство по использованию ракет Сеулом. В ходе совместной пресс-конференции, состоявшейся после саммита, южнокорейский президент Мун Чжэ Ин сообщил о договорённости отменить двустороннее соглашение, регулирующее южнокорейский ракетный потенциал. Впервые оно было подписано в 1979 году. К настоящему моменту четырежды в него вносились поправки, смягчавшие ограничения на дальность действия и вес боеголовок южнокорейских ракет. Нынешнее решение говорит о том, что РК приобретает полную самостоятельность в вопросе развития своих ракет. Кроме того, по словам Мун Чжэ Ина, американский президент Джо Байден пообещал оказать РК помощь в обеспечении вакцинами. В рамках этой помощи США предоставят вакцины для 550 тыс. южнокорейских военнослужащих. Также было объявлено, что американские производители вакцин объединят усилия с южнокорейскими компаниями, чтобы увеличить производство. Было озвучено решение о создании на основе такого сотрудничества южнокорейско-американского глобального партнёрства по вопросу вакцин. Между тем, Джо Байден заявил, что назначит на пост спецпредставителя по вопросам КНДР Сона Кима, исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана. Объявление о данном решении в рамках двустороннего саммита может указывать на стремление Вашингтона к активизации своей политики по КНДР. Лидеры двух стран обозначили важность взаимодействия в вопросе денуклеаризации и налаживания мира на Корейском полуострове.