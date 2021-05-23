Текущий уровень социального дистанцирования продлится с 24 мая по 13 июня

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По указанию правительства РК, текущий уровень социального дистанцирования сохранится с 24 мая по 13 июня. В столичном регионе, в состав которого входят города Сеул и Инчхон, а также провинция Кёнгидо, в городах Пусане и Ульсане действует второй уровень, в провинции Чолла-Намдо первый уровень, а в остальных регионах страны уровень 1,5 социального дистанцирования. Под запретом остаются мероприятия с участием более четырёх человек. Предприятия общественного питания, тренажёрные залы, караоке, крупные супермаркеты могут работать до 22 часов. Органы здравоохранения внимательно следят за развитием ситуации. Они могут ужесточить режим социального дистанцирования, если не удастся остановить распространение инфекции, и если количество новых случаев превысит в среднем 800 в день.