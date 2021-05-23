Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В Корее

Текущий уровень социального дистанцирования продлится с 24 мая по 13 июня

Write: 2021-05-24 10:32:36Update: 2021-05-24 10:34:06

Текущий уровень социального дистанцирования продлится с 24 мая по 13 июня

Photo : YONHAP News

По указанию правительства РК, текущий уровень социального дистанцирования сохранится с 24 мая по 13 июня. В столичном регионе, в состав которого входят города Сеул и Инчхон, а также провинция Кёнгидо, в городах Пусане и Ульсане действует второй уровень, в провинции Чолла-Намдо первый уровень, а в остальных регионах страны уровень 1,5 социального дистанцирования. Под запретом остаются мероприятия с участием более четырёх человек. Предприятия общественного питания, тренажёрные залы, караоке, крупные супермаркеты могут работать до 22 часов. Органы здравоохранения внимательно следят за развитием ситуации. Они могут ужесточить режим социального дистанцирования, если не удастся остановить распространение инфекции, и если количество новых случаев превысит в среднем 800 в день.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >