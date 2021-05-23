Спикер Национального собрания РК встретился с Патриархом Московским и всея Руси

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22 мая в храме Христа Спасителя в Москве состоялась встреча председателя Национального собрания РК Пак Пён Сока и его супруги Хан Мён Хи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Приветствуя гостя, Патриарх Кирилл отметил, что Россия и Корея – «страны с богатой духовной традицией и с историей добрых взаимоотношений». Народы двух стран испытывают взаимный интерес, а религиозность, которая присуща обоим народам, «определяет наши взгляды на человеческую мораль, на отношения между полами, на отношение младшего поколения к старшему. Другими словами, религиозная традиция откладывает отпечаток на социальную жизнь людей». В свою очередь, Пак Пён Сок отметил, что «церковь даёт утешение, духовную безопасность и стабильность народу России, особенно в нынешней трудной ситуации, вызванной пандемией». Он особо упомянул миротворческую позицию Русской Православной Церкви, в том числе в вопросах обеспечения мира на Корейском полуострове и объединения народа Кореи, а также её участие в межрелигиозных диалогах. В ходе беседы обсуждались вопросы деятельности Русской Православной Церкви в РК. Спикер Национального собрания РК передал Патриарху Кириллу официальное приглашение посетить Сеул.