Япония отказалась удалить острова Токто с карты эстафеты Олимпийского огня

Photo : YONHAP News

Япония отклонила запрос правительства РК о внесении изменений в карту, размещённую на официальном сайте Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, где южнокорейские острова Токто отмечены как часть японской территории. На карте маршрута эстафеты олимпийского огня над префектурой Симанэ имеется небольшая отметка, позиция которой соответствует местоположению Токто. Министерство иностранных дел РК потребовало от японской стороны немедленного внесения исправлений. Национальный олимпийский комитет РК также направил протест в Олимпийский комитет Японии. 26 мая Оргкомитет Олимпийских игр в Токио в ответе на письменный запрос телерадиокомпании KBS заявил, что данная карта была создана с целью демонстрации маршрута следования олимпийского огня, включающего отдалённые острова, и она всего лишь показывает географию данного региона. Такое заявление расценивается как отсутствие намерения вносить изменения в карту. Японская сторона уже выразила подобную позицию по дипломатическим каналам. Бывший премьер-министр РК Чон Сэ Гюн не исключил возможности отказа от участия Олимпийских играх в Токио в случае, если Япония не согласится внести изменения в карту.