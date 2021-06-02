Авиакомпании РК возобновляют полёты на Гуам и Сайпан

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Южнокорейские авиакомпании возобновляют рейсы на острова Гуам и Сайпан, которые были приостановлены на год из-за распространения COVID-19. Авиакомпания Jeju Air запускает рейсы по маршруту «Инчхон – Сайпан» с 8 июня, а Asiana Airlines начнёт полёты по этому направлению в июле. Korea Air также возобновила продажу билетов на рейсы «Инчхон – Гуам», а Jin Air уже проводит полёты на Гуам один раз в неделю. Власти Гуама и Сайпана заявили, что туристы, получившие прививку вакцинами Pfizer, Moderna или Janssen, освобождаются от карантина, а не вакцинированные туристы должны пройти процедуру самоизоляции, по завершении которой необходимо пройти тест на вирус. В свою очередь в РК также приняты меры по освобождению вакцинированных от карантина при въезде из-за рубежа. В этой связи этим летом ожидается увеличение спроса на поездки за границу.