Мун Чжэ Ин: Саммит Большой семёрки повысит роль РК в решении глобальных проблем

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Саммит Большой семёрки повысит роль РК в решении глобальных проблем, а также станет важным этапом в истории отечественной внешней политики. Об этом заявил президент страны Мун Чжэ Ин, выступая 8 июня на заседании кабинета министров. РК не является членом клуба самых передовых стран мира, но южнокорейский лидер примет участие в саммите Большой семёрки, который пройдёт с 11 по 13 июня в курортном городе Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл в Великобритании, в качестве гостя. «Приглашение на саммит означает, что международный авторитет РК поднялся до уровня, сопоставимого с уровнем государств-членов Большой семёрки»,- сказал Мун Чжэ Ин. Он обещал воспользоваться случаем, чтобы усилить роль Сеула в решении глобальных проблем в качестве «моста» между развивающимися и развитыми странами. Эксперты не исключают возможности ещё одной личной встречи президента РК с президентом США Джо Байденом в кулуарах саммита. У него также будет шанс на первую личную встречу с премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга. Ранее сообщалось, что Джо Байден стремится организовать с ними трёхстороннюю встречу. Коснувшись экономических проблем, Мун Чжэ Ин призвал правительство сосредоточить внимание на поддержке нынешней налогово-бюджетной политики, уделяя первоочередное внимание решению вопросов поляризации общества, а также скорейшему оживлению рынка труда.