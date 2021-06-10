Мун Чжэ Ин: Демократическое движение 10 июня - «благородное достояние»

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«Дух демократического движения 10 июня 1987 года - благородное достояние, которое должно быть унаследовано будущими поколениями», - написал в своих аккаунтах в социальных сетях президент РК Мун Чжэ Ин. Таким образом глава государства почтил память участников восстания против авторитарного правления Чон Ду Хвана 34 года назад. Массовые протесты, инициированные студентами, послужили решающим поворотным моментом в демократизации страны. Оно началось после того, как в результате жестоких пыток в полиции погиб студент Сеульского государственного университета Пак Чон Чхоль, а тогдашний президент Чон Ду Хван наложил вето на обсуждение поправок в Конституцию, направленных на обеспечение демократизации общества. Масштабное движение, которое началось 10 июня 1987 года одновременно во всех крупных городах, продлилось около 20 дней. Оно привело к внедрению системы прямых выборов и мирной передачи власти.