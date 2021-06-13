В РК от COVID-19 вакцинировано 23% населения

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По состоянию на конец суток 13 июня, в общей сложности 11 млн 830 тыс. жителей РК или 23% населения страны привиты первой дозой вакцины от COVID-19, в том числе, 27.481 человек за минувшие сутки. 3 млн человек, или 5,9% населения, вакцинированы полностью. До конца июня планируется вакцинировать по крайней мере одной дозой препарата 14 млн человек, а к сентябрю - 36 млн человек, 70% населения, чтобы добиться в ноябре коллективного иммунитета. Зарегистрированы в общей сложности 47.003 случая осложнений после вакцинации, в том числе, 95% в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 241 вакцинированный умер, но причинно-следственная связь смертей с действием вакцин не установлена. Между тем, по данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 13 июня в стране зарегистрированы 399 новых случаев COVID-19. Это минимальная величина с 29 марта. Общее число заболевших с начала пандемии составило 148.273. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 3 человека, общее число умерших – 1.988 человек. За минувшие сутки 441 человек выписан из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 139.022 человека.