Глава минфина РК против увеличения дополнительного бюджета

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Правительству непросто увеличить размер дополнительного бюджета, который в настоящее время рассматривается в Национальном собрании. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги в ходе встречи с журналистами, состоявшейся 10 июля в Венеции, где проходило совещание министров финансов и глав центральных банков стран Большой двадцатки. В конце июня правительство РК утвердило дополнительный бюджет в размере 33 трлн вон (29 млрд 200 млн долларов). Он предназначен для поддержки жителей страны с низким уровнем дохода и владельцев малого бизнеса, пострадавших от пандемии COVID-19. Дополнительный бюджет будет финансироваться за счёт дополнительных налоговых поступлений без выпуска гособлигаций. Однако ряд политиков подняли вопрос о необходимости увеличения размера бюджета, поскольку страна переживает четвёртую волну пандемии, а столичный регион подвергается жёстким вирусным ограничениям. Для того, чтобы увеличить дополнительный бюджет, придётся продавать государственные облигации, но сейчас неблагоприятная ситуация для этого,- отметил Хон Нам Ги. Одновременно он напомнил, что правительство готово оказать поддержу мелким предпринимателям, если текущие карантинные меры продлятся долгое время. Правительство планирует за счёт дополнительных налоговых поступлений профинансировать не только дополнительный бюджет, но и потратить 2 трлн вон на частичное погашение государственного долга. Если пересмотреть данный план, это окажет негативное влияние на рынок облигаций,- отметил Хон Нам Ги. Он также выразил оптимизм в отношении того, что правительство сможет достичь целевого показателя экономического роста в 4,2% в этом году, несмотря на обострение эпидемической ситуации.