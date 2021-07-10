Успех саммита – предпосылка визита президента РК в Японию

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Решение о возможном присутствии президента РК Мун Чжэ Ина на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио зависит от того, будет ли плодотворной встреча лидеров двух стран. Об этом заявил 11 июля в интервью агентству Ёнхап представитель администрации южнокорейского президента. Сеул стремится организовать саммит президента РК с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой с прицелом на поиск решения острых проблем, таких как ограничение экспорта Японией некоторых сырьевых материалов, принудительный труд корейцев в период Второй мировой войны и выброс радиоактивной воды из разрушенной АЭС Фукусима. Между тем, Япония не склонна говорить серьёзно, поскольку ранее в тот же день агентство Киодо цусин сообщило, что переговоры японского премьера с иностранными гостями, включая Мун Чжэ Ина, не могут превышать 15 минут из-за нехватки времени. Таким образом, вероятность визита южнокорейского лидера в Японию уменьшается на фоне разрыва во мнениях между странами относительно характера предполагаемого саммита.