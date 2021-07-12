Сеул заявил протест Токио по поводу притязаний на острова Токто

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13 июля старший советник-посланник посольства Японии в Сеуле Хирохиса Сома был вызван в МИД РК, а военный атташе полковник Мацумото Такаси – в министерство обороны. От имени южнокорейского правительства японским дипломатам было выражено сожаление по поводу содержания «Белой книги по обороне» за 2021 год. Ранее в тот же день министр обороны Японии Нобуо Киси представил содержание документа на заседании кабинета министров. В нём острова Токто в Восточном море, которые принадлежат РК, описаны как «спорные территории». Такое же определение дано принадлежащим России четырём Курильским островам. Начиная с 2005 года, Токио предъявляет притязания на острова Токто в «Белой книге по обороне» и «Синей книге по дипломатии», что вызывает резкую реакцию официального Сеула. В этом году ситуацию обостряет то, что две страны ведут переговоры о возможности визита президента РК Мун Чжэ Ина в Токио, где он будет присутствовать на церемонии открытия летних Олимпийских игр и проведёт переговоры с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой. Ранее в этом году напряжённость в отношениях между двумя странами обострилась из-за включения островов Токто в карту маршрута эстафеты Олимпийского огня. Острова в Восточном море являются источником напряжённости, поскольку Токио заявляет о своём суверенитете над ними в политических документах, публичных заявлениях и школьных учебниках. Между тем РК контролирует острова Токто с момента освобождения от колониального господства Японии в 1945 году.