Все военнослужащие из контингента «Чхонхэ» будут возвращены на родину

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В начале следующей недели все военнослужащие из контингента «Чхонхэ» количеством около 300 человек, который участвует в международной операции по борьбе с пиратством у берегов Африки, будут возвращены на родину. Как сообщили 16 июня в министерстве обороны РК, для их эвакуации будут направлены военно-транспортные самолёты. Данное решение принято после того, как стало известно, что у шести членов экипажа эсминца «Король Мунму Великий» подтвердилось наличие вируса COVID-19. Около 80 членов экипажа с симптомами респираторного заболевания находятся в групповой изоляции на корабле, 5 человек отправлены в больницу. На эсминец будет направлен сменный экипаж. Накануне президент РК Мун Чжэ Ин распорядился направить транспортный самолёт с медицинским персоналом и медикаментами для оказания оперативной помощи военнослужащим, инфицированным COVID-19. Он отметил необходимость немедленной эвакуации больных на родину, если условия для лечения на месте не будут достаточно хорошими.