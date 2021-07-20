В РК по-прежнему более тысячи новых случаев COVID-19 в день

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 19 июля в стране зарегистрированы 1.278 новых случаев COVID-19. Это рекордное число за понедельник с момента начала пандемии коронавируса. Более тысячи заболевших за сутки выявляются две недели подряд, причём число заболевших растёт во всех регионах страны. 30% новых случаев заболевания в последние дни фиксируются за пределами столичного региона. Беспокойство медиков вызывает также рост числа случаев варианта коронавируса Дельта. Общее число пациентов с подтверждённой инфекцией COVID-19 с начала пандемии - 180.481 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер 1 человек, общее число умерших – 2.059 человек. Коэффициент смертности 1,14%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 16 млн 291 тыс. человек, или 31,4% населения страны. 6 млн 613 тыс. человек, или 12,7% населения, вакцинированы полностью. За минувшие сутки 717 человек выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 160.347 человек.