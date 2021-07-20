Южнокорейский альпинист Ким Хон Бин пропал без вести, покорив 14-й восьмитысячник

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Южнокорейский альпинист Ким Хон Бин, у которого отсутствуют пальцы на руках, пропал без вести после 14-й по счёту высочайшей вершины в мире. 18 июля он достиг вершины Броуд-пика высотой 8.047 метров в составе хребта Каракорум в Гималаях на территории Пакистана. Совершив этот подвиг, 57-летний альпинист, потерявший все пальцы на руках из-за обморожения около 30 лет назад, стал первым инвалидом в мире, поднявшимся на 14 восьмитысячников на всех континентах. Он стал 44-м человеком в мире и седьмым у себя на родине, покорившим все 14 главных вершин мира. Однако при спуске с вершины он пропал без вести. Как сообщил журналистам президент Союза азиатских альпийских ассоциаций Ли Ин Чжон, альпинист послал сигнал бедствия в 9:58 утра 19 июля, когда он находился на высоте 7.900 метров над уровнем моря. Альпинисты, находившиеся поблизости, отправились на поиски, но не смогли его обнаружить. Группа альпинистов из шести человек, в состав которой входил Ким Хон Бин, отправилась в Гималаи 14 июня. Ровно через месяц, 14 июля, на высоте 4.800 метров на склоне Броуд-пика был разбит базовый лагерь. Изначально экспедиция была запланирована на прошлый год, но была отложена из-за пандемии COVID-19. Ким Хон Бин потерял все пальцы на руках в 1991 году, в результате обморожения во время восхождения на гору Мак-Кинли высотой 6.194 метра, самую высокую гору в Северной Америке. Корейская федерация альпинистов изучает сложившуюся ситуацию. Кроме альпинизма, среди увлечений Ким Хон Бина - велогонки, скалолазание и горнолыжный спорт. На Паралимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити он финишировал в слаломе и супергиганте на девятом месте. Зимой 2017 года он выиграл золотую медаль в слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями.