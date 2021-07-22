В РК продолжается аномальная жара

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В крупных городах и прибрежных районах РК продолжаются так называемые тропические ночи, когда сохраняется душная погода, а температура воздуха не опускается ниже +25°С с 18:00 до 9:00 следующего дня. По данным Корейской метеорологической администрации, в ночь на 22 июля минимальная температура воздуха составила +26,6˚С в Сеуле, +27,2˚С в Инчхоне, +25,9˚С в Сувоне провинции Кёнгидо, +25,6˚С в Чхончжу провинции Чолла-Пукто, +25,3˚С в Мокпхо провинции Чолла-Намдо, +26,4˚С на острове Чечжудо. Максимальная дневная температура 22 июля превышает +38˚С градусов. На большей части территории страны действует предупреждение о сильной жаре. Ожидается, что уровень потребления электроэнергии 22 июля достигнет нового пика. При этом объём резервов электроэнергии, как ожидается, опустится ниже 8 ГВт. Это самый низкий показатель для нынешнего лета. Ожидается, что этим летом резерв электроэнергии упадёт до самого низкого уровня. В случае дальнейшего снижения резервов профильные органы планируют принять активные меры для обеспечения стабильной подачи электроэнергии.