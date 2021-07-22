Губернатор провинции Кёнгидо лидирует в рейтинге кандидатов в президенты

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Губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён лидирует в рейтинге потенциальных кандидатов в президенты страны. Как показали результаты опроса, проведённого совместно агентствами Embrain Public, Kstat Research, Korea Research International и Hankook Research с 19 по 21 июля среди 1.003 взрослых южнокорейцев, Ли Чжэ Мёна поддерживают 27% опрошенных. Это на 1% больше, чем неделю назад. Бывшего генерального прокурора Юн Сок Ёля хотят видеть будущим главой государства 19% опрошенных. Разница в 8% превышает возможную погрешность. Бывший премьер-министр Ли Нак Ён на третьем месте. Его поддерживают 14% опрошенных, столько же, как и на прошлой неделе. На четвёртом месте депутат Национального собрания от оппозиционной партии Сила народа Хон Чжун Пхё – 4%. Политику нынешнего президента страны Мун Чжэ Ина поддерживают 46% опрошенных, что на 1% больше, чем на прошлой неделе. Рейтинг неодобрения увеличился на 3%, составив 50%. В поддержку правящей Демократической партии Тобуро высказались 33% респондентов. Показатель не изменился по сравнению с прошлой неделей. Рейтинг крупнейшей оппозиционной партии Сила народа понизился на 2%, составив 28% процентов. Погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.