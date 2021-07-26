Крупные компании РК вдвое сократили выбросы загрязняющих веществ

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За последние пять лет крупные компании РК более чем вдвое сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, благодаря правительственной политике, направленной на сокращение использования угля. По данным финансово-консалтингового портала CEO Score, выбросы на 166 предприятиях 77 крупных отечественных компаний в 2019 году составили 139.112 тонн, что на 56% меньше, чем в 2015 году. Министерство экологии считает основными загрязнителями воздуха семь материалов - оксид азота, пыль, оксид серы, фтористый водород, аммиак, оксид углерода и хлористый водород. От компаний требуется изменять свои выбросы, устанавливая системы дистанционного мониторинга. По данным CEO Score, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились больше всего, на 57.425 тонн, с 2019 по 2020 год, когда вступила в действие государственная политика по сокращению зависимости от угля в качестве источника энергии. На первом месте по сокращению выбросов загрязняющих веществ металлургическая компания Hyundai Steel – 12.150 тонн, далее следуют нефтеперерабатывающий завод GS Caltex – 7.451 тонна и производитель стали Ssangyong C&E – 6.891 тонна. Между тем, 15 из 77 корпораций за последние пять лет увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.