Главы МИД РК и Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества

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30 июля состоялась встреча министра иностранных дел РК Чон Ый Ёна с его коллегой из Узбекистана Абдулазизом Камиловым, находящимся с визитом в Сеуле. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, между министрами состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и региональным проблемам. Участники встречи договорились в следующем году, когда будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, расширить обмены в сфере культуры, организовав ряд совместных проектов. Они договорились также о дальнейшем расширении сотрудничества в таких областях как торговля, инвестиции, здравоохранение, образование и изменение климата. Чон Ый Ён напомнил, что Узбекистан является ключевым партнёром РК в реализации «новой северной политики», а Абдулазиз Камилов подтвердил её поддержку правительством Узбекистана. Два министра разделили мнение о том, что 180 тыс. корейцев, проживающих в Узбекистане, служат мостом для развития двусторонних отношений.