2 августа в РК 1.202 новых случая COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 2 августа в стране зарегистрированы 1.202 новых случая COVID-19. Снижение числа инфицированных по сравнению с прошлой неделей медики связывают исключительно с сокращением числа тестов на вирус в выходные дни, и во второй половине недели оно увеличится. Суточный прирост количества инфицированных превышает тысячу человек уже почти месяц, с 7 июля. Органы здравоохранения обеспокоены тем, что четвёртую волну пандемии пока не удаётся поставить под контроль. Если число новых случаев инфекции не удастся сократить, меры социального дистанцирования могут быть ужесточены. Общее число заболевших с начала пандемии – 202.203 человека. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 5 человек, общее число умерших – 2.104 человека. Коэффициент смертности 1,04%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 19 млн 947 тыс. человек, или 38,5% населения страны. 7 млн 182 тыс. человек, или 13,8% населения, вакцинированы полностью.