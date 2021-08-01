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3 августа Кабинет министров РК утвердил закон о переносе выходных дней. Он предусматривает предоставление жителям страны дня отдыха в ближайший понедельник, если государственный праздник приходится на субботу или воскресенье. До сих пор данная система действовала в отношении трёх государственных праздников: Новый год по лунному календарю Соллаль, Осенний праздник урожая и поминовения предков Чхусок и День детей. Теперь она распространилась на День первомартовского движения за независимость, День освобождения Кореи 15 августа, День основания корейской нации 3 октября и День корейской письменности Хангыль 9 октября. Закон не касается двух национальных праздников - Дня рождения Будды и Рождества. Он распространяется на государственные и частные предприятия, за исключением компаний малого бизнеса, в которых трудятся менее пяти человек. Поскольку закон вступил в силу немедленно, до конца этого года у жителей РК будут три дополнительных выходных дня - 16 августа, 4 и 11 октября.