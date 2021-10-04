Пхеньян подверг критике СБ ООН за обсуждение запуска ракет

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Северная Корея подвергла критике Совет Безопасности ООН за созыв заседания по поводу недавних ракетных пусков. Как отмечается в заявлении директора департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су, опубликованном 3 октября агентством ЦТАК, испытания ракет проводились в целях «самообороны». «Совбез ООН решил обсудить вопрос, касающийся суверенитета КНДР». При этом он «хранит молчание» о совместных южнокорейско-американских военных учениях, обвиняя Север в его «обычных мерах самообороны». «Это отсутствие беспристрастности, объективности и равновесия, жизненно важных элементов деятельности ООН и явное проявление стандарта двуличия», - говорится в заявлении. Оно было выпущено сразу после того, как 1 октября Совет Безопасности по запросу США, Великобритании и Франции созвал заседание для обсуждения последних испытаний Пхеньяном ракет, которые, по утверждениям Севера, были «усовершенствованной зенитной ракетой» и «гиперзвуковой ракетой». По итогам заседания не было принято совместного заявления из-за противодействия Китая и России.