Мун Чжэ Ин: Юг и Север должны стремится к совместному процветанию

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Юг и Север Кореи должны стремиться к совместному процветанию перед окончательным воссоединением. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 5 октября в Сеуле на церемонии, посвящённой Всемирному дню корейцев. «У нас нет причин для конфронтации. Различия в политических системах и уровнях развития не имеют решающего значения. Сейчас важно процветать вместе»,- отметил глава государства. «Для воссоединения может потребоваться некоторое время, но Юг и Север и сейчас могут хорошо ладить друг с другом»,- добавил Мун Чжэ Ин. Он повторил, что мечтает о том дне, когда 80 млн корейцев Юга и Севера, а также 7,5 млн их зарубежных соотечественников будут свободно общаться. Зарубежные корейцы, которые занимаются политикой, играют роль «прочных мостов» в построении мира на Корейском полуострове,- отметил президент РК. Он напомнил, что в прошлом году депутатами Палаты представителей Конгресса США стали четверо американских корейцев, а в сентябре этого года представитель корейского населения Германии избран депутатом Бундестага. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что он гордится популярностью во всём мире южнокорейской «мягкой силы», такой как K-pop и телесериалы.