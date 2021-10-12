12 октября в РК 1.579 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 12 октября в стране зарегистрированы 1.579 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 335.742 человека. Среднесуточное число инфицированных превышает тысячу человек с 7 июля. Медики не исключают дальнейшего роста числа заражённых после активизации тестирования на вирус. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. На его долю пришлись 74% новых случаев инфекции. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 11 человек. Общее число умерших – 2.605 человек. Коэффициент смертности 0,78%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 40 млн 125 тыс. человек, или 77,4% населения страны. 31 млн 209 тыс. человек, или 60,2% населения, вакцинированы полностью.