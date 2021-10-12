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В мире

РК вносит вклад в решение проблемы нехватки продовольствия в мире

Write: 2021-10-14 12:37:38Update: 2021-10-14 16:14:24

РК вносит вклад в решение проблемы нехватки продовольствия в мире

Photo : YONHAP News

На фоне усугубления проблемы нехватки продовольствия в мире из-за COVID-19 и других глобальных факторов правительство РК осуществляет ряд проектов по оказанию помощи странам, переживающим продовольственный кризис. По данным министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства, в этом году РК поставит 50 тыс. тонн риса шести странам. Одновременно осуществляются проекты оказания помощи в развитии. Среди них строительство ирригационных сооружений, передача сельскохозяйственных технологий и другие. Согласно отчёту о состоянии продовольственной безопасности в мире, подготовленному совместно пятью профильными организациями ООН, в 2020 году из-за COVID-19 и изменения климата число недоедающих людей во всем мире увеличилось на 160 млн человек, составив 810 миллионов человек. Это означает, что от нехватки продовольствия страдает каждый десятый житель планеты.

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