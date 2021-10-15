РК обеспокоена просьбой США обмениваться информацией о производстве полупроводников

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Вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги встретился 14 октября в Вашингтоне с министром финансов США Джанет Йеллен. В ходе встречи он выразил озабоченность тем, что американская сторона попросила южнокорейских производителей полупроводников поделиться информацией о своих цепочках поставок. При этом Хон Нам Ги высоко оценил усилия Вашингтона по устранению проблем в глобальной цепочке поставок и предложил союзникам тесно сотрудничать. Ранее аналогичную озабоченность выразило министерство промышленности, торговли и энергетики РК, заявив, что запрос Вашингтона слишком обширен и может включать коммерческие секреты. В ходе встречи были обсуждены двусторонние и глобальные экономические вопросы, включая сбои в глобальной цепочке поставок. Хон Нам Ги и Джанет Йеллен договорились продолжать сотрудничество в решении проблемы активов Ирана, замороженных на счетах в южнокорейских банках.