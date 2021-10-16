МАГАТЭ обсудит с РК японский план сброса воды с АЭС Фукусима

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжит консультации с РК и другими странами по поводу японского плана сброса в океан радиоактивной воды с разрушенной АЭС Фукусима. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время состоявшейся 15 октября в Вене встречи с заместителем министра иностранных дел РК Хам Сан Уком. Ранее в этом месяце Япония завершила разработку плана сброса радиоактивной воды в Тихий океан, начиная с 2023 года. Все резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, как ожидается, будут заполнены уже осенью 2022 года. Как сообщили в южнокорейском МИД, Хам Сан Ук выразил обеспокоенность Сеула решением Японии и попросил МАГТЭ помочь в решении проблемы. В свою очередь, глава МАГАТЭ обещал, что агентство будет активно участвовать в мониторинге обработки загрязнённой воды, поддерживая тесные связи с РК другими заинтересованными странами.