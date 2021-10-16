Сеул следит за обращениями лидера КНДР к США

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Лидер Северной Кореи Ким Чон Ын в последнее время часто упоминал США в своих выступлениях, что не может не привлекать внимания. Об этом говорится в отчёте министерства по делам воссоединения РК, представленном 18 октября в ходе ежегодного парламентского аудита. В документе содержится призыв к «активным действиям» ради возобновления диалога в условиях растущей нестабильности в регионе. Напомнив о восстановлении межкорейских линий связи, составители отчёта высказали предположение, что Север может искать способы возобновления внешней деятельности. Сеул продолжит усилия по поиску возможностей для возобновления контактов между двумя Кореями, и также между Северной Кореей и США. Позиция Сеула состоит в том, чтобы урегулировать разногласия путём диалога, - отмечается в докладе. В нём говорится также, что Север нуждается в сотрудничестве с мировым сообществом для борьбы с COVID-19 и стабилизации условий жизни населения. Ожидается, что продовольственная ситуация на Севере в этом году будет лучше, чем в прошлом, учитывая более благоприятную погоду.