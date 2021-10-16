США заинтересованы в партнёрстве с РК в космической области

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«Ключевая часть надёжного сдерживания проистекает из прочного партнёрства, основанного на взаимном доверии и общих ценностях. Давний союз между США и РК является прекрасным примером этого прочного партнёрства»,- заявил генерал Джон Рэймонд, начальник штаба космических операций США, выступая 18 октября на Международном аэрокосмическом симпозиуме в Сеуле. Он отметил заинтересованность США в сотрудничестве с РК в космической области, которая «критически важна для национальной безопасности». Генерал Рэймонд отметил также, что соглашение о космическом сотрудничестве, которое он подписал с начальником штаба ВВС РК генералом Пак Ин Хо в начале этого года, поможет союзникам наладить более глубокое партнёрство. Выступая с ответной речью, министр обороны РК Со Ук подтвердил приверженность Сеула укреплению потенциала космической безопасности. «Наши военные будут продолжать закупать различные средства для активного реагирования на угрозы из космоса»,- сказал он.