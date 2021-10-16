Кандидат в президенты от правящей партии уступает кандидатам от оппозиции

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Губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён, кандидат в президенты от правящей Демократической партии Тобуро, уступает кандидатам от оппозиционной партии Сила народа. По результатам опроса, проведённого 15-16 октября Корейским институтом общественного мнения среди трёх тысяч взрослых жителей страны, если бы в выборах участвовали Ли Чжэ Мён и бывший генеральный прокурор Юн Сок Ёль, основной кандидат от оппозиции, то Ли Чжэ Мёна поддержали бы 35,4% респондентов, а Юн Сок Ёля - 37,1% респондентов. Разница в 1,7% находится в пределах статистической погрешности. По сравнению с предыдущей неделей, Ли Чжэ Мён потерял 0,4%, а Юн Сок Ёль прибавил 3,9%. В гипотетическом противостоянии Ли Чжэ Мёна и депутата Национального собрания Хон Чжун Пхё, представителя правящих сил поддержали бы 34,6%, а представителя оппозиции – 35,9% опрошенных. Уровень поддержки Ли Чжэ Мёна снизился на 0,6%, а Хон Чжун Пхё – повысился на 2,9%. По данным отдельного опроса, проведённого с 12 по 15 октября агентством Realmeter среди 2.022 взрослых южнокорейцев, уровень доверия к политике партии Сила народа составил 41,2%, повысившись за неделю на 2%. Это максимальный уровень с 2016 года. Поддержка правящей Демократической партии Тобуро снизилась на 1,9%, составив 29,5%. Это самый низкий уровень с третьей недели июня. Погрешность при обработке данных может составить 3,1% при уровне достоверности 95%.