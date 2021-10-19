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В РК проходит международная выставка вооружений ADEX-2021

Write: 2021-10-19 10:29:35Update: 2021-10-19 12:02:36

В РК проходит международная выставка вооружений ADEX-2021

Photo : YONHAP News

С 19 по 23 октября в городе Соннаме провинции Кёнгидо проходит Международная выставка аэрокосмических и оборонных технологий ADEX-2021. В ней принимают участие 440 компаний из 28 стран. Это самое большое количество участников с начала проведения данных выставок в 1996 году. Среди экспонатов - большие дроны на водородном топливе, учебные системы на основе виртуальной реальности, системы лазерного оружия и многоцелевые беспилотные автомобили, а также десятки военных самолётов, таких как истребители FA-50 и базовые учебно-тренировочные самолёты КТ-1. Впервые широкой публике представлен истребитель-невидимка F-35A производства компании Lockheed Martin. Компания General Atomics Aeronautical Systems представила боевой дрон MQ-1C Gray Eagle. Он способен вести наблюдение с высоким разрешением и несёт четыре противоракеты класса «воздух-земля». В программе выставки около 20 международных симпозиумов и конференций. 
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