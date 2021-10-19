Korean Air возобновляет регулярные полёты на Гавайи

Photo : YONHAP News

Регулярное авиасообщение между Инчхоном и американским штатом Гавайи будет восстановлено 3 ноября. Об этом 20 октября сообщил главный авиаперевозчик страны Korean Air. Таким образом, регулярные рейсы в этом направлении будут возобновлены впервые за последние 19 месяцев после того, как в апреле прошлого года авиасообщение было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Рейсы между Инчхоном и Гонолулу будут осуществляться трижды в неделю - в среду, пятницу и воскресенье. Как пояснили в Korean Air, решение о возобновлении регулярных рейсов было принято в связи с ростом соответствующего спроса. В январе текущего года Гавайи посетили около 200 южнокорейцев. Но за последний месяц показатель вырос до одной тысячи человек. В Korean Air намерены продолжать работу по возобновлению авиасообщения по другим направлениям с учётом темпов вакцинации населения и ситуации вокруг коронавируса в РК и в других странах.