Мун Чжэ Ин: Суть повышения обороноспособности страны - стремление к миру

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Суть повышения обороноспособности страны заключается в стремлении к миру. Об этом 20 октября сообщил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая на церемонии открытия международной выставки аэрокосмических и оборонных технологий ADEX-2021. По словам главы государства, РК стремится к созданию сильной армии с использованием передовых технологий. «Вместе с мировым сообществом мы намерены достичь мира», - добавил он. Мун Чжэ Ин принял участие в мероприятии с целью проверки достижений в области оборонной и аэрокосмической промышленностей, входящих в список приоритетных направлений. Стоит заметить, что Мун Чжэ Ин посетил международную выставку ADEX впервые за последние четыре года. Он также стал первым президентом страны, поднявшимся на борт отечественного истребителя FA50. Самолёт с президентом на борту вылетел с военного аэродрома в Сувоне провинции Кёнгидо и совершил посадку на авиабазе в городе Соннаме провинции Кёнгидо. В своей речи Мун Чжэ Ин отметил важность развития оборонной промышленности РК для защиты жителей страны. По его словам, на сегодняшний день это ключевая стратегическая отрасль, обладающая высоким потенциалом роста, связанная с безопасностью и гражданской промышленностью. Он заявил, что власти провели работу по искоренению коррупции в сфере оборонной промышленности и продвижению ста главных задач по её развитию. Инвестиции в этой сфере были заметным образом увеличены. В результате этого РК заняла шестое место в мире по показателям оборонного экспорта. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что РК уже «не находится в роли догоняющего, пришло время принять на себя роль лидера будущего». Он также отметил, что к 2026 году господдержка локализации производства деталей будет расширена в четыре раза.