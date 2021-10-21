Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Предприятия с низким уровнем риска первыми ощутят выгоды от смягчения ограничений

Write: 2021-10-22 11:55:34Update: 2021-10-22 12:16:49

Предприятия с низким уровнем риска первыми ощутят выгоды от смягчения ограничений

Photo : YONHAP News

Особо пострадавшие предприятия с низким уровнем риска распространения инфекции первыми получат выгоды от смягчения карантинных ограничений. Об этом заявил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая 22 октября на заседании комитета по переходу к «жизни с COVID-19». «Возвращение к обычной жизни будет происходить поэтапно и систематически»,- сказал он. Ранее органы здравоохранения сообщили о своих планах ослабить ограничения в ноябре, когда доля полностью вакцинированных превысит 70% населения. Первоначально смягчение  ограничений будет применяться только к полностью вакцинированным. «Прививки помогают предотвратить заражение и значительно сократить количество тяжёлых и смертельных случаев, поэтому это неизбежный выбор», - сказал Ким Бу Гём. Одновременно он подчеркнул важность соблюдения основных мер защиты от вируса после смягчения ограничений. Конкретные рекомендации по возвращению к обычной жизни планируется обнародовать на следующей неделе. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >