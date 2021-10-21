Предприятия с низким уровнем риска первыми ощутят выгоды от смягчения ограничений

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Особо пострадавшие предприятия с низким уровнем риска распространения инфекции первыми получат выгоды от смягчения карантинных ограничений. Об этом заявил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая 22 октября на заседании комитета по переходу к «жизни с COVID-19». «Возвращение к обычной жизни будет происходить поэтапно и систематически»,- сказал он. Ранее органы здравоохранения сообщили о своих планах ослабить ограничения в ноябре, когда доля полностью вакцинированных превысит 70% населения. Первоначально смягчение ограничений будет применяться только к полностью вакцинированным. «Прививки помогают предотвратить заражение и значительно сократить количество тяжёлых и смертельных случаев, поэтому это неизбежный выбор», - сказал Ким Бу Гём. Одновременно он подчеркнул важность соблюдения основных мер защиты от вируса после смягчения ограничений. Конкретные рекомендации по возвращению к обычной жизни планируется обнародовать на следующей неделе.