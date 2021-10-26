Photo : YONHAP News

РК и США продолжат обсуждение проблем Северной Кореи и способов взаимодействия с Пхеньяном. Об этом сообщил 24 октября журналистам в Сеуле специальный представитель США по северокорейским вопросам Сон Ким, подводя итоги встречи со своим южнокорейским коллегой Но Гю Доком. Он подтвердил, что Вашингтон по-прежнему открыт для контактов с Северной Кореей без каких-либо предварительных условий и не имеет по отношению к ней враждебных намерений. Сон Ким выразил озабоченность недавними ракетными запусками, призвав Север прекратить провокации и начать диалог. Он отметил, что запуски ракет являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, угрожают соседним странам и мировому сообществу. Сон Ким охарактеризовал последнее испытание ракеты подводного базирования как «провокацию». Пхеньян требует от Сеула и Вашингтона отказаться от того, что он называет «двойными стандартами», оправдывая свои собственные действия «сдерживанием»,- отметил американский представитель. В свою очередь, Но Гю Док сказал, что ситуация на Корейском полуострове подтверждает срочную необходимость возобновления переговоров с Северной Кореей. Сеул и Вашингтон готовы обсуждать любые вопросы за столом переговоров, если Северная Корея примет их предложение. Но Гю Док добавил, что провёл со своим коллегой из США серьёзные и всесторонние обсуждения, в ходе которых затрагивались такие вопросы как документальное оформление окончания Корейской войны, гуманитарное сотрудничество с Северной Кореей и меры по укреплению доверия. Он отметил, что стороны в ближайшее время проведут дополнительные консультации по Северной Корее.