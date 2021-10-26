Ли Чжэ Мён покинул пост губернатора провинции Кёнгидо, чтобы сосредоточиться на президентской кампании

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Кандидат в президенты РК от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён объявил 25 октября о своей отставке с поста губернатора провинции Кёнгидо, чтобы сосредоточиться на подготовке к выборам. По закону он должен уйти в отставку с прежней должности как минимум за 90 дней до выборов, или до 9 декабря, но, по словам его помощников, решил уйти досрочно по просьбе руководства правящей партии. Выступая на пресс-конференции в здании администрации провинции в городе Сувоне, он пообещал «превратить кризис в возможность для грандиозного скачка и создать страну, которой будет завидовать мир». Обязанности губернатора до очередных выборов будет исполнять его заместитель по административным вопросам О Бён Гвон. Ожидается, что 26 октября Ли Чжэ Мён предварительно зарегистрируется для участия в президентских выборах, а 27 октября встретится с президентом Мун Чжэ Ином.