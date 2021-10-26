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В Корее

В полиции РК прекратят ночные допросы и ограничат использование наручников

Write: 2021-10-26 12:36:28Update: 2021-10-26 12:37:51

В полиции РК прекратят ночные допросы и ограничат использование наручников

Photo : YONHAP News

В рамках улучшения ситуации с правами человека в южнокорейской полиции будут запрещены ночные допросы и ограничено использование наручников. Как сообщил 26 октября представитель полиции, данные меры входят в число рекомендаций, которые группа по правам человека и гражданина направила по итогам программы, инициированной полицейским управлением РК в 2018 году. Ночные допросы уже сведены к минимуму, а впредь они станут возможны только по просьбе самих задержанных. Наручники используются только в том случае, если есть вероятность побега, самоубийства, членовредительства или угрозы для окружающих во время транспортировки задержанных в суд, прокуратуру и больницу. Верёвки одновременно с наручниками разрешено использовать только в случае особо высокого риска. По словам начальника полицейского управления РК Ким Чхан Рёна,  ситуация с соблюдением прав человека в учреждениях охраны правопорядка «значительно улучшилась». 
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