В полиции РК прекратят ночные допросы и ограничат использование наручников

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В рамках улучшения ситуации с правами человека в южнокорейской полиции будут запрещены ночные допросы и ограничено использование наручников. Как сообщил 26 октября представитель полиции, данные меры входят в число рекомендаций, которые группа по правам человека и гражданина направила по итогам программы, инициированной полицейским управлением РК в 2018 году. Ночные допросы уже сведены к минимуму, а впредь они станут возможны только по просьбе самих задержанных. Наручники используются только в том случае, если есть вероятность побега, самоубийства, членовредительства или угрозы для окружающих во время транспортировки задержанных в суд, прокуратуру и больницу. Верёвки одновременно с наручниками разрешено использовать только в случае особо высокого риска. По словам начальника полицейского управления РК Ким Чхан Рёна, ситуация с соблюдением прав человека в учреждениях охраны правопорядка «значительно улучшилась».