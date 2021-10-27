Жители Нью-Йорка приняли участие в «Игре в кальмара»

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Жители Нью-Йорка поближе познакомились с игрой в кальмара из одноимённого южнокорейского сериала. 26 октября представительство Национальной организации туризма Кореи провело на Манхеттене мероприятие под названием «Путешествие в РК из Нью-Йорка вместе с игрой в кальмара». В нём приняли участие 80 человек. Все участники собрались перед музеем Метрополитен, одним из пяти крупнейших музеев мира. Переодевшись в зелёные костюмы, они посетили достопримечательности Нью-Йорка, имеющие отношение к корейской культуре. Это зал Кореи в музее Метрополитен, Корейский культурный центр в Нью-Йорке и корейский квартал на Манхеттене. Затем мероприятие продолжилось в «Студии 525», где участники сыграли в игры из сериала. В целях создания особой атмосферы весь персонал был костюмах из сериала. Победитель мероприятия получил приз – билет в РК и обратно. По словам главы представительства Национальной организации туризма Кореи в Нью-Йорке Пак Чэ Сока, жители города проявили большой интерес к мероприятию. Заявки на участие подали 3.114 человек. Благодаря сериалу «Игра в кальмара», интерес американцев к РК резко вырос. Южнокорейские власти пользуются этой возможностью, чтобы повысить внимание американцев к туризму в РК.