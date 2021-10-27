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2020 год стал самым жарким в странах Азии после начала ведения соответствующей статистики. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации, представленном 26 октября. Его авторы сообщают о повышении температуры в регионе на 1,39 градуса по сравнению со средним показателем в период с 1981 по 2010 годы. Из-за температурных изменений растёт число пострадавших, говорится в докладе. В прошлом году в результате наводнений и ураганов пострадали порядка 50 млн человек, 5 тыс. человек погибли. Наибольший ущерб был зафиксирован в Китае. Его общая сумма оценивается на уровне 238 млрд долларов в год. Далее следует Индия с показателем 87 млрд долларов. Тройку стран замыкает Япония - 83 млрд долларов. РК заняла четвёртую строчку с показателем 24 млрд долларов. В КНДР уровень ущерба составил 2 млрд 400 млн долларов. По словам главы Всемирной метеорологической организации Петтери Тааласа, изменение климата оказало большое влияние на регион, в том числе, в вопросе устойчивого развития.