В РК будут предприняты новые шаги для стабилизации рынка жилья

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РК сейчас находится «в критической точке» стабилизации цен на жильё. В этой связи правительство будет контролировать ликвидность на рынке недвижимости и искоренять деятельность, мешающую рынку, чтобы распространить «текущий стабилизирующий ценовой импульс по всей стране». Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая на состоявшемся 27 октября в Сеуле правительственном совещании по вопросам недвижимости. Он предупредил о возможных корректировках цен на жильё, подтвердив, что правительство привержено сдерживанию роста цен. За последние четыре года правительство приняло ряд мер для стабилизации цен. Однако они не принесли желаемого эффекта. По данным банка Кунмин, средняя цена квартиры в Сеуле с мая 2017 года, когда к власти пришло нынешнее правительство, удвоилась, составив в октябре этого года 1 млн долларов. Между тем, с июля этого года наблюдается снижение спроса на жильё, за которым может последовать снижение цен.