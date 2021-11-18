США рассматривают возможность дипломатического бойкота зимних Игр в Пекине

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Вашингтон рассматривает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом заявил 18 ноября президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме, подводя итоги встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Когда его спросили о возможности бойкота Игр, Байден ответил: «Это то, что мы рассматриваем». Представитель Белого дома Джен Псаки заявила в тот же день на брифинге для прессы, что возможность бойкота связана с опасениями по поводу нарушений прав уйгурской этнической группы в Синьцзяне. Псаки добавила, что этот вопрос не обсуждался во время переговоров на высшем уровне между Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином. Дипломатический бойкот означает, что США не отправят официальную правительственную делегацию в Пекин, но позволят американским спортсменам участвовать в соревнованиях. Если США примут решение о дипломатическом бойкоте, это, вероятно, нанесёт удар по стремлению Сеула документально оформить окончание Корейской войны, а также по его плану улучшить отношения между двумя Кореями и между Северной Кореей и США с помощью Олимпиады.